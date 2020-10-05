Колумбийский велогонщик Кайседо стал победителем третьего этапа «Джиро д’Италия»
ТАСС, 5 октября. Колумбиец Джонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
ТАСС, 5 октября. Колумбиец Джонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
Кайседо преодолел дистанцию 150 км за 4 часа 2 минуты 33 секунд. Второе место занял итальянец Джованни Висконти из KTM (отставание — 21 секунда), третьим стал бельгиец Харм Ванхауке, выступающий за Lotto Soudal (+0.30). Россиянин Ильнур Закарин финишировал 21-м, Павел Кочетков — 63-м (оба — ССС Team). Александр Власов из команды Astana досрочно сошел с дистанции и завершил участие в веломногодневке
В общем зачете лидирует португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — QuickStep (07:44.25), вторым с аналогичным результатом идет Кайседо, третьим — испанец Пельо Бильбао (+0.37) из Bahrain — McLaren. Закарин располагается на 25-м месте (+1.38), Кочетков — на 62-м (+12.47).
Четвертый этап протяженностью 140 км пройдет 6 октября.
«Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).