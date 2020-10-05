Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Р
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
14
Хоккей. КХЛ
6.10
Амур
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
6.10
Сибирь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
6.10
Йокерит
Спартак
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
19:02 (мск), источник: ТАСС

Колумбийский велогонщик Кайседо стал победителем третьего этапа «Джиро д’Италия»

ТАСС, 5 октября. Колумбиец Джонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Наверх

Кайседо преодолел дистанцию 150 км за 4 часа 2 минуты 33 секунд. Второе место занял итальянец Джованни Висконти из KTM (отставание — 21 секунда), третьим стал бельгиец Харм Ванхауке, выступающий за Lotto Soudal (+0.30). Россиянин Ильнур Закарин финишировал 21-м, Павел Кочетков — 63-м (оба — ССС Team). Александр Власов из команды Astana досрочно сошел с дистанции и завершил участие в веломногодневке из-за проблем со здоровьем.

В общем зачете лидирует португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — QuickStep (07:44.25), вторым с аналогичным результатом идет Кайседо, третьим — испанец Пельо Бильбао (+0.37) из Bahrain — McLaren. Закарин располагается на 25-м месте (+1.38), Кочетков — на 62-м (+12.47).

Четвертый этап протяженностью 140 км пройдет 6 октября.

«Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
РПЛ без болельщиков? Трибунам грозит закрытие из-за коронавируса
Мюнхенская «Бавария» приобрела игроков «Ювентуса» и ПСЖ
Адвокат избитого Широковым судьи призвал футболиста действовать
Отомстил за Медведева. Рублев пробил венгерскую стену на «РГ»
Россиянин проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros
Нокаут за 69 секунд. Боец из РФ повторил коронный удар Тайсона
«Вирус надо принять и простить». Мнение волейболиста-чемпиона РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь