Колумбийский велогонщик Кайседо стал победителем третьего этапа «Джиро д’Италия»

Кайседо преодолел дистанцию 150 км за 4 часа 2 минуты 33 секунд. Второе место занял итальянец Джованни Висконти из KTM (отставание — 21 секунда), третьим стал бельгиец Харм Ванхауке, выступающий за Lotto Soudal (+0.30). Россиянин Ильнур Закарин финишировал 21-м, Павел Кочетков — 63-м (оба — ССС Team). Александр Власов из команды Astana досрочно сошел с дистанции и завершил участие в веломногодневке из-за проблем со здоровьем.

В общем зачете лидирует португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — QuickStep (07:44.25), вторым с аналогичным результатом идет Кайседо, третьим — испанец Пельо Бильбао (+0.37) из Bahrain — McLaren. Закарин располагается на 25-м месте (+1.38), Кочетков — на 62-м (+12.47).

Четвертый этап протяженностью 140 км пройдет 6 октября.