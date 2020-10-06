Арно Демар выиграл четвертый этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Француз Арно Демар из команды
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Француз Арно Демар из команды
Демар преодолел 140 км за 3 часа 22 минуты 13 секунд. В одно время с ним финишировали ставшие вторым и третьим словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и итальянец Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step) соответственно. Россиянин Ильнур Закарин из CCC пришел 48-м.
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда из
Следующий этап многодневки пройдет 7 октября.