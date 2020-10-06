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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Арно Демар выиграл четвертый этап веломногодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Француз Арно Демар из команды Groupama-FDJ выиграл четвертый этап многодневной велогонки «Джиро д’Италия».

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Демар преодолел 140 км за 3 часа 22 минуты 13 секунд. В одно время с ним финишировали ставшие вторым и третьим словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и итальянец Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step) соответственно. Россиянин Ильнур Закарин из CCC пришел 48-м.

В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step с общим временем 11 часов 6 минут 36 секунд. 2 секунды ему уступает эквадорец Хонатан Кайседо из EF Pro Cycling, третьим идет испанец Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren, +39 секунд). Закарин — 15-й (+1.40).

Следующий этап многодневки пройдет 7 октября.

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