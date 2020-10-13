Капитан «Астаны» выпал из топ-10 общего зачета «Джиро д’Италия»

Источник: Astanafans.com

Саган во вторник преодолел дистанцию этапа в 177 километров за четыре часа, одну минуту и 56 секунд. Вторым стал американец Брэндон Макналти из UAE-Team Emirates с отставанием в 19 секунд, третьим финишировал португалец Жоао Алмейда (Deceuninck — Quick Step), уступивший Сагану 23 секунды.

В генеральной классификации «Джиро» лидирует Алмейда с общим временем 39 часов 38 минут пять секунд. Второе место занимает голландец Вилко Келдерман (Sunweb), третьим идет испанец Пельо Бильбао (Bahrain — McLaren), у обоих — время лидера.