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20:07 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» выпал из топ-10 общего зачета «Джиро д’Италия»

Победителем десятого этапа многодневной велогонки «Джиро д`Италия» стал словацкий велогонщик из команды BORA — hansgrohe Петер Саган. Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг финшировал 21-м и потерял место в топ-10 общего зачета, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Astanafans.com

Саган во вторник преодолел дистанцию этапа в 177 километров за четыре часа, одну минуту и 56 секунд. Вторым стал американец Брэндон Макналти из UAE-Team Emirates с отставанием в 19 секунд, третьим финишировал португалец Жоао Алмейда (Deceuninck — Quick Step), уступивший Сагану 23 секунды.

В генеральной классификации «Джиро» лидирует Алмейда с общим временем 39 часов 38 минут пять секунд. Второе место занимает голландец Вилко Келдерман (Sunweb), третьим идет испанец Пельо Бильбао (Bahrain — McLaren), у обоих — время лидера.

А вот Фульсанг, занимавший перед десятым этапом шестое место в «генерале», потерял пять позиций и теперь занимает 11-е место с отставанием от лидера в две минуты и 20 секунд.

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