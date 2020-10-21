Ильнур Закарин занял четвертое место на 17-м этапе «Джиро д’Италия»

Он преодолел дистанцию 203 км за 5 часов 50 минут 59 секунд. Второе место занял австриец Херрман Пернштайнер из Bahrain-Mclaren («Бахрейн-макларен»), третье — бельгиец Томас де Гендт из Lotto («Лотто»). Россиянин Ильнур Закарин из ССС Team («Си-си-си тим») пришел к финишу четвертым.

«Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). В 2020 году многодневка должна была пройти в мае, но была перенесена из-за пандемии.