Ильнур Закарин занял четвертое место на 17-м этапе «Джиро д’Италия»
ТАСС, 21 октября. Австралиец Бен О'Коннор из команды NTT («Эн-ти-ти») выиграл 17-й этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
ТАСС, 21 октября. Австралиец Бен О'Коннор из команды NTT («Эн-ти-ти») выиграл 17-й этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
Он преодолел дистанцию 203 км за 5 часов 50 минут 59 секунд. Второе место занял австриец Херрман Пернштайнер из
18-й этап протяженностью 207 км по горной местности пройдет 22 октября.
«Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). В 2020 году многодневка должна была пройти в мае, но была перенесена