Организаторы «Вуэльты» изменили маршрут многодневки из-за коронавируса

Заключительная гонка Мирового тура-2020 стартовала 20 октября. Сообщается, что в рамках шестого этапа пелотон не сможет финишировать на Турмале — самом высоком подъеме гонки, который расположен во Франции. Этап, который пройдет по дорогам Испании 25 октября, стартует в Бьескасе и финиширует в Формигале. Доступ болельщиков во время финального подъема пелотона на Формигаль будет запрещен.