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09:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы «Вуэльты» изменили маршрут многодневки из-за коронавируса

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Организаторы «Вуэльты Испании» изменили маршрут веломногодневки из-за ограничений на территории Франции, связанных с пандемией коронавируса, сообщается в релизе гонки.

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Источник: AP 2020

Заключительная гонка Мирового тура-2020 стартовала 20 октября. Сообщается, что в рамках шестого этапа пелотон не сможет финишировать на Турмале — самом высоком подъеме гонки, который расположен во Франции. Этап, который пройдет по дорогам Испании 25 октября, стартует в Бьескасе и финиширует в Формигале. Доступ болельщиков во время финального подъема пелотона на Формигаль будет запрещен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что изменения маршрута связаны с «чрезвычайным положением в области здравоохранения, объявленным во Франции, и ограничениями, установленными правительством страны».

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