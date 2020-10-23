Самый протяженный этап «Джиро д’Италия» сокращен на 100 км из-за непогоды

Изначально на этапе, который пройдет в пятницу и является 19-м из 21, гонщикам нужно было проехать 258 км.

«После переговоров гонщиков с организаторами 19-й этап сокращен до 150 километров. Часть этапа гонщики проедут в командных автобусах, во второй половине дня состоится рестарт и финиш в Асти», — говорится в сообщении Deceuninck-Quick Step .

Ранее старт 19-го этапа был отложен из-за сильного дождя.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных велогонщиков (CPA), сокращение длительности этапа позволит избежать увеличения риска заболеваемости гонщиков при длительной поездке под дождем, особенно в период пандемии коронавируса.