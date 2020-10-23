Самый протяженный этап «Джиро д’Италия» сокращен на 100 км из-за непогоды
ТАСС, 23 октября. Самый протяженный этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия» сокращен на 100 км
ТАСС, 23 октября. Самый протяженный этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия» сокращен на 100 км
Изначально на этапе, который пройдет в пятницу и является 19-м из 21, гонщикам нужно было проехать 258 км.
«После переговоров гонщиков с организаторами 19-й этап сокращен до 150 километров. Часть этапа гонщики проедут в командных автобусах, во второй половине дня состоится рестарт и финиш в Асти», — говорится в сообщении
Ранее старт 19-го этапа был отложен
Как сообщает
«Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). В 2020 году многодневка должна была пройти в мае, но была перенесена