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15:20 (мск), источник: ТАСС

Самый протяженный этап «Джиро д’Италия» сокращен на 100 км из-за непогоды

ТАСС, 23 октября. Самый протяженный этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия» сокращен на 100 км из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба бельгийской команды Deceuninck-Quick Step.

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Источник: AP 2020

Изначально на этапе, который пройдет в пятницу и является 19-м из 21, гонщикам нужно было проехать 258 км.

«После переговоров гонщиков с организаторами 19-й этап сокращен до 150 километров. Часть этапа гонщики проедут в командных автобусах, во второй половине дня состоится рестарт и финиш в Асти», — говорится в сообщении Deceuninck-Quick Step .

Ранее старт 19-го этапа был отложен из-за сильного дождя.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных велогонщиков (CPA), сокращение длительности этапа позволит избежать увеличения риска заболеваемости гонщиков при длительной поездке под дождем, особенно в период пандемии коронавируса.

«Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). В 2020 году многодневка должна была пройти в мае, но была перенесена из-за пандемии. Соревнования завершатся в воскресенье.

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