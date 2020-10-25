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20:49 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» Фульсанг стал шестым на «Джиро д’Италия»

Британский велогонщик Тео Гейган Харт из команды INEOS Grenadiers победил в общем зачете многодневной гонки «Джиро д`Италия».

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Источник: astanaproteam.kz

«Джиро д`Италия» завершилась в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 15,7 километра. Перед заключительным этапом Харт занимал второе место в генеральной классификации, показывая одинаковый результат с австралийцем Джеем Хиндли (Sunweb).

В воскресной гонке 25-летний британец опередил своего соперника на 39 секунд и впервые в карьере выиграл Гранд-тур. Третье место в общем зачете занял нидерландец Вилко Келдерман (Sunweb, отставание — минута и 29 секунд).

Лучший результат в составе «Астаны» показал капитан казахстанской команды — датский гонщик Якоб Фульсанг занял итоговое шестое место, проиграв победителю семь минут.

Победу на заключительном этапе «Джиро» одержал итальянец Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), показавший время 17 минут 16 секунд. Второй результат у бельгийца Виктора Кампенартса (NTT Pro Cycling, +32 секунды), замкнул тройку лучших австралиец Роан Деннис (INEOS Grenadiers, +32).

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