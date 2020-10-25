Капитан «Астаны» Фульсанг стал шестым на «Джиро д’Италия»

«Джиро д`Италия» завершилась в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 15,7 километра. Перед заключительным этапом Харт занимал второе место в генеральной классификации, показывая одинаковый результат с австралийцем Джеем Хиндли (Sunweb).

В воскресной гонке 25-летний британец опередил своего соперника на 39 секунд и впервые в карьере выиграл Гранд-тур. Третье место в общем зачете занял нидерландец Вилко Келдерман (Sunweb, отставание — минута и 29 секунд).

Лучший результат в составе «Астаны» показал капитан казахстанской команды — датский гонщик Якоб Фульсанг занял итоговое шестое место, проиграв победителю семь минут.