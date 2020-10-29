Немец Аккерман после судейского решения признан победителем девятого этапа «Вуэльты»
ТАСС, 29 октября. Немец Паскаль Аккерман из команды
ТАСС, 29 октября. Немец Паскаль Аккерман из команды
Первым финишную черту пересек ирландец Сэм Беннет из
Аккерман преодолел дистанцию за 3 часа 39 минут 55 секунд. Вторым стал бельгиец Гербен Тейссен (Lotto Soudal), третьим — немец Макс Кантер из Team Sunweb. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 37-м, первая сотня гонщиков финишировала в общей группе.
В общем зачете лидирует эквадорец Ричард Карапас из Ineos (36:11.01), вторым идет словенец Примож Роглич (+0.13) из
Следующий этап по равнинной местности протяженностью 185 км пройдет 30 октября.
Соревнования завершатся 8 ноября. «Вуэльта» проводится в 75-й раз, впервые она состоялась в 1935 году. Действующим победителем является Роглич. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов (2007).