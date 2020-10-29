Немец Аккерман после судейского решения признан победителем девятого этапа «Вуэльты»

Первым финишную черту пересек ирландец Сэм Беннет из Deceuninck-QuickStep, однако позднее судьи лишили его победы из-за нарушения правил.

Аккерман преодолел дистанцию за 3 часа 39 минут 55 секунд. Вторым стал бельгиец Гербен Тейссен (Lotto Soudal), третьим — немец Макс Кантер из Team Sunweb. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 37-м, первая сотня гонщиков финишировала в общей группе.

В общем зачете лидирует эквадорец Ричард Карапас из Ineos (36:11.01), вторым идет словенец Примож Роглич (+0.13) из Jumbo-Visma, третьим — ирландец Дэниэл Мартин (+0.28) из Israel Start-Up Nation. Власов занимает 15-ю позицию (+6.52).

Следующий этап по равнинной местности протяженностью 185 км пройдет 30 октября.