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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мужская сборная России стала первой на ЧЕ по велотреку в командной гонке

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве в командной гонке.

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В борьбе за золото россияне Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев и Александр Евтушенко оказались сильнее команды Италии. Третьими стали швейцарцы, опередившие белорусов.

В гонке с выбыванием россиянка Диана Климова стала четвертой. Победила британка Элинор Баркер, второй стала итальянка Ракеле Барбьери, третьей — Мария Мартинш из Португалии.

В скретче Сергей Ростовцев занял 5-е место, выиграл португалец Юрий Лейтау, вторым стал украинец Роман Гладыш, третьим — британец Оливер Вуд.

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