Мужская сборная России стала первой на ЧЕ по велотреку в командной гонке
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве в командной гонке.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве в командной гонке.
В борьбе за золото россияне Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев и Александр Евтушенко оказались сильнее команды Италии. Третьими стали швейцарцы, опередившие белорусов.
В гонке с выбыванием россиянка Диана Климова стала четвертой. Победила британка Элинор Баркер, второй стала итальянка Ракеле Барбьери, третьей — Мария Мартинш из Португалии.
В скретче Сергей Ростовцев занял 5-е место, выиграл португалец Юрий Лейтау, вторым стал украинец Роман Гладыш, третьим — британец Оливер Вуд.