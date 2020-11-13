Мужская сборная России стала первой на ЧЕ по велотреку в командной гонке

Мужская сборная России стала первой на ЧЕ по велотреку в командной гонке

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве в командной гонке.