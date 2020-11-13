Текущие события
Футбол. Сборные
13.11
Коста-Рика
Катар
11
Футбол. Сборные
13.11
Япония
Панама
10
Хоккей. КХЛ
13.11
Сибирь
Авангард
14
Хоккей. КХЛ
13.11
Амур
Динамо Мн
12
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
13 ноября, источник: ТАСС

Войнова выиграла золотую медаль в спринте на ЧЕ по велотреку

ТАСС, 13 ноября. Россиянка Анастасия Войнова стала победительницей в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в болгарском Пловдиве.

Наверх
Источник: AP 2020

В финале она была лучше соотечественницы Дарьи Шмелевой, в активе которой серебряная награда. Бронзовую медаль завоевала украинка Алена Старикова. Ранее россиянки выиграли золото в командном спринте.

В мужском спринте серебряным призером стал россиянин Денис Дмитриев. У женщин в омниуме бронзовую медаль завоевала Мария Новолодская.

Чемпионат Европы завершится 15 ноября.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России
В Италии разгорелся громкий скандал с тестами «Лацио» на COVID
Россия в гостях у Турции и другие: Топ-5 ставок выходных
Бойца Харитонова избили в Москве из-за бытового конфликта
«Вы отбиваете охоту за вас болеть»: Орлов — сборной России
Боец MMA добился победы ударом коленом в прыжке (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь