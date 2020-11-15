Текущие события
Футбол. Лига наций
перерыв
Словакия
Шотландия
10
Футбол. Лига наций
перерыв
Македония
Эстония
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Торпедо М
Спартак-2
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Енисей
00
Футбол. Сборные
20:00
Гватемала
Гондурас
Футбол. Лига наций
20:00
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
20:00
Болгария
Финляндия
Футбол. Лига наций
20:00
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
20:00
Беларусь
Литва
Футбол. Лига наций
20:00
Албания
Казахстан
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Армения
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нефтехимик
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Акрон
13
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Динамо Мн
14
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург Мг
32
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Англия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Лига наций
22:45
Молдавия
Греция
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Косово
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
21
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
10
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Климова и Новолодская стали вторыми в мэдисоне на ЧЕ по велотреку

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россиянки Диана Климова и Мария Новолодская завоевали серебряные медали в мэдисоне на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.

Наверх

Климова и Новолодская набрали 51 очко. Победу в соревнованиях одержали итальянки Элиза Бальзамо и Виттория Гуаццини (52), замкнули тройку лучших Лора Кенни и Элинор Баркер (38) из Великобритании.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке проходит с 11 по 15 ноября.

 В тихом омуте: что скрывает супруга футболиста Артема Дзюбы?
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Без побед в Стамбуле и Белграде сборная РФ снова станет мемом
Матч Лиги наций не состоится из-за коронавируса
Опубликованы самые яркие моменты турнира UFC Vegas 14
«Болельщики окружили базу». Приключения россиян в Турции
Проще титула у Хэмилтона еще не было. Соперники самоуничтожились
Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
Тарасова: Риттбергер Трусовой способен всех удивить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь