Климова и Новолодская стали вторыми в мэдисоне на ЧЕ по велотреку
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россиянки Диана Климова и Мария Новолодская завоевали серебряные медали в мэдисоне на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россиянки Диана Климова и Мария Новолодская завоевали серебряные медали в мэдисоне на чемпионате Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве.
Климова и Новолодская набрали 51 очко. Победу в соревнованиях одержали итальянки Элиза Бальзамо и Виттория Гуаццини (52), замкнули тройку лучших Лора Кенни и Элинор Баркер (38) из Великобритании.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке проходит с 11 по 15 ноября.