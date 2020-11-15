Сборная России заняла второе место в медальном зачете ЧЕ по велотреку

Россияне завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Первой в общекомандном медальном зачете стала сборная Великобритании (6−3−2), третьей — команда Италии (3−7−3).

Золотые награды в копилку сборной России принесли Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит на 500 м с места), женская и мужская сборные в командном спринте, а также мужская — в командной гонке.