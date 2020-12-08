Десять австралийских велосипедистов госпитализированы после столкновения с мотоциклом

Гонка проходила на северном побережье Нового Южного Уэльса. Велосипедисты врезались в мотоцикл полицейского, который внезапно остановился, чтобы позволить местному жителю выехать на проезжую часть с подъездной дорожки. Спортсмены получили повреждения голеней, порезы и ссадины, а также травмы головы. Врачи скорой помощи Нового Южного Уэльса оказали помощь велосипедистам и полицейскому на месте происшествия.

Самые серьезные травмы получил 25-летний Бен Кармэн. На некоторое время он был помещен в искусственную кому, в настоящее время спортсмен находится в сознании. «У него довольно серьезные травмы голени», — сообщил сотрудник скорой помощи Нового Южного Уэльса Грант Прендергаст, комментарий которого приводит телеканал.