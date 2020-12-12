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21:43 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС один из делегатов конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Екимов был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 40 из 46 делегатов. Отчетно-выборная конференция проходит в одном из отелей Санкт-Петербурга.

«Вячеслав Екимов переизбран на пост президента Федерации велосипедного спорта России», — сообщил делегат.

Помимо Екимова членами президиума ФВСР стали олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, бывший судья международной категории Юрий Староватых, генеральный менеджер шоссейной команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин, бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Александр Кузнецов, ученики которого завоевали 11 олимпийских медалей. Всего в состав президиума вошел 21 человек.

Екимов, выигрывавший золото Олимпийских игр в 1988 (в командной гонке преследования на треке), 2000 и 2004 годах (в индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом), занимает пост президента ФВСР с декабря 2016 года.

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