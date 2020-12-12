Олимпийский чемпион Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России

Екимов был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 40 из 46 делегатов. Отчетно-выборная конференция проходит в одном из отелей Санкт-Петербурга.

«Вячеслав Екимов переизбран на пост президента Федерации велосипедного спорта России», — сообщил делегат.

Помимо Екимова членами президиума ФВСР стали олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, бывший судья международной категории Юрий Староватых, генеральный менеджер шоссейной команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин, бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Александр Кузнецов, ученики которого завоевали 11 олимпийских медалей. Всего в состав президиума вошел 21 человек.