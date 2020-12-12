Олимпийский чемпион Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на
Екимов был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 40 из 46 делегатов.
«Вячеслав Екимов переизбран на пост президента Федерации велосипедного спорта России», — сообщил делегат.
Помимо Екимова членами президиума ФВСР стали олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, бывший судья международной категории Юрий Староватых, генеральный менеджер шоссейной команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин, бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Александр Кузнецов, ученики которого завоевали 11 олимпийских медалей. Всего в состав президиума вошел 21 человек.
Екимов, выигрывавший золото Олимпийских игр в 1988 (в командной гонке преследования на треке), 2000 и 2004 годах (в индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом), занимает пост президента ФВСР с декабря 2016 года.