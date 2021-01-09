Действующий победитель «Тур де Франс» прошел вакцинацию от коронавируса
ТАСС, 9 января. UAE Team Emirates стала первой велосипедной командой, которая прошла вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает
ТАСС, 9 января. UAE Team Emirates стала первой велосипедной командой, которая прошла вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает
Прививка была сделана всем гонщикам, включая 22-летнего словенца Тадея Погачара.
«Сегодня мы прошли вакцинацию. Очень счастлив сделать это. Надеюсь, что вакцина поможет нам вернуться к обычной жизни без масок», — сказал Погачар.
Погачар является действующим победителем «Тур де Франс», он также победил в горной и молодежной классификациях.