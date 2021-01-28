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00:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Велогонщица лишилась работы после фотосессии для Playboy

Бельгийская велогонщица Тара Гинс пожаловалась, что лишилась работы после фотосессии для американского журнала Playboy. Об этом сообщает The Sun.

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30-летняя спортсменка отметила, что перед съемками у нее была устная договоренность о работе директором в одной из мужских велокоманд. Однако, после фотосессии Гинс столкнулась с отказом.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Гинс подчеркнула, что не слишком расстроилась из-за упущенной возможности. «Вообще, это даже хорошо, что переговоры сорвались», — призналась она, отметив, что «в велоспорте продолжают узко мыслить».

Гинс участвовала в гонках с 2016 по 2018 год. Она также известна по откровенным снимкам в своем Instagram, где на спортсменко подписались более 28 тысяч пользователей.

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