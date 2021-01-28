Велогонщица лишилась работы после фотосессии для Playboy
Бельгийская велогонщица Тара Гинс пожаловалась, что лишилась работы после фотосессии для американского журнала Playboy. Об этом сообщает The Sun.
Бельгийская велогонщица Тара Гинс пожаловалась, что лишилась работы после фотосессии для американского журнала Playboy. Об этом сообщает The Sun.
30-летняя спортсменка отметила, что перед съемками у нее была устная договоренность о работе директором в одной из мужских велокоманд. Однако, после фотосессии Гинс столкнулась с отказом.
При этом Гинс подчеркнула, что не слишком расстроилась
Гинс участвовала в гонках с 2016 по 2018 год. Она также известна по откровенным снимкам в своем Instagram, где на спортсменко подписались более 28 тысяч пользователей.