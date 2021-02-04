«Если начать жизнь сначала, не пошел бы в велоспорт». Вячеслав Екимов о золоте Олимпиад
Трехкратный олимпийский чемпион 4 февраля отмечает 55-летний юбилей.
Трехкратный олимпийский чемпион 4 февраля отмечает 55-летний юбилей.
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов — уникальная фигура не только в отечественной, но и мировой спортивной истории. Ни одному другому велогонщику мира не удавалось выигрывать золотые олимпийские медали с интервалом в долгие 16 лет. Екимов является единственным спортсменом, родившимся в СССР, кто сумел стать первым как на треке, так и на шоссе. О самых важных вехах своей 22-летней спортивной карьеры юбиляр рассказал ТАСС.
Мне сложно объяснить, почему моя карьера в велоспорте оказалась такой долгой. Спасибо маме и папе, что дали мне такое здоровье, спасибо Господу, что не обделил меня талантом. Спасибо моему тренеру Александру Анатольевичу Кузнецову, который сделал все, чтобы я смог добиться высоких результатов. Ну и от самого себя тоже многое зависело. У меня был системный подход к подготовке, я много лет терпел и достойно встречал как победы, так и поражения с разочарованиями, падениями и травмами.
Мне очень повезло, что изначально попал в очень хорошие руки, в ленинградское общество «Локомотив» Кузнецова, где всех начинающих спортсменов учили профессиональному подходу к делу. Было правильное питание, четкий режим дня, соблюдение цикличности в методике подготовки и равномерности физической нагрузки и так далее. Потом, когда перешел в профессиональный спорт и был предоставлен сам себе, я знал, как подвести себя к старту в полной боевой готовности. Старался придерживаться той же формулы питания, того же распорядка дня. В итоге так я до сорока лет дотянул, начав заниматься в двенадцать.
Мой первый тренер Василий Федорович Никифоров изначально мотивировал ребят стать олимпийскими чемпионами. Любое наше действие, как он говорил, в течение дня должно было хотя бы на маленький шажок приблизить к этой высокой цели. Если ты не заправил с утра кровать, пожалев две минуты, то уже осложнил себе путь к медали. Ты сделал одно неправильное действие, значит, день прошел зря. Мы знали, что нельзя ничего откладывать на завтра, иначе все несделанное превратится в итоге в снежный ком.
Сейчас я подхожу к определенному порогу своей жизни, когда уже можно оглянуться назад и спросить себя: а стал бы я заниматься велоспортом, если бы мне представилась возможность начать жить сначала? Скорей всего, я ответил бы «нет», потому что очень много было всего пройдено.
В восемь лет я записался в секцию легкой атлетики, но
В велоспорт перешел, когда мне было уже двенадцать. К тому времени я уже бегал кроссы по 10−15 км, постоянно ездил в летние спортивные лагеря. Но мои занятия бегом казались однообразными, я не видел
Олимпийские игры 1980 года в Москве стали для меня серьезнейшим стимулом, мы всей группой смотрели за выступлениями наших велосипедистов. Когда наши олимпийские чемпионы и земляки Виктор Манаков и Александр Краснов прилетали в Ленинград из Москвы, из ребят нашего спортивного лагеря формировали команду, которая должна была встречать олимпийцев в аэропорту. Я был лучшим по результатам, дисциплине и спокойно проходил в эту группу, но в последний момент тренер отцепил меня за якобы грязный велосипед. Это настолько расстроило и разозлило, что я готов был тут же уехать из лагеря и навсегда забыть про велоспорт.
Тренер дал мне три дня на окончательное решение. Они были очень сложными для меня, да и другие тренеры советовали не горячиться. От них я узнал, что есть такой тренер Кузнецов, есть центр олимпийской подготовки. И сборы тренировочные у них проходят в Таджикистане в горах, которых я никогда не видел. И я решил остаться только
Был ли у меня кумир в детстве? Мне очень импонировал Сергей Сухорученков, который на Олимпиаде-1980 в Москве блестяще выиграл групповую гонку. А из иностранцев я больше всего выделял француза Бернара Ино, пятикратного победителя «Тур де Франс». Ино
Мой первый взрослый чемпионат мира был в 1985 году в итальянском городке
Соревнования проходили на открытом треке при постоянно меняющейся погоде, и так получилось, что во время моих заездов условия были наиболее благоприятные. В итоге я стал первым, а Гинтаутас — вторым.
Отбор на Олимпиаду-1988 проходил по итогам чемпионата страны в Крылатском, который сложился для команды Кузнецова крайне неудачно. Мы с Гинтаутасом в личной гонке преследования показали феноменальные результаты, но я ему уступил в финале всего 0,1 секунды. В командной гонке у нашей питерской четверки случился технический сбой,
О чем я думал, когда завоевал в Сеуле золотую медаль? Мне тогда было всего 22 года, юношеский максимализм еще не выветрился. Я склонялся к тому, что добился в спорте практически всего, и дальнейшее продолжение карьеры в тех условиях не имело никакого смысла для меня. Но в 1989 году появилась первая профессиональная советская велошоссейная команда «Альфа Люм», и я понял, что у меня открываются перспективы попасть в профессиональный спорт.
Меня приглашали тогда в «Альфа Люм», но я отказался. Мне хотелось попасть в настоящую профессиональную команду. Не в сборную команду Советского Союза, собравшуюся в «Альфа Люм», а в реальную профессиональную команду. Я не торопился с выбором, в 1989 году выиграл попутно еще один чемпионат мира по велотреку, а потом уже подписал контракт с голландской командой Panasonic. После этого у меня началась совсем другая жизнь.
В первый же свой год выступления за эту команду я выиграл этап «Тур де Франс». В 1990-м я стал чемпионом мира среди профессионалов в преследовании на треке, в 1991-м выиграл профессиональную групповую гонку чемпионата мира на треке. Да и в дальнейшем у меня не было ни одного сезона, который можно назвать пустым. Каждый год я записывал в свой актив не менее
На Олимпиаде 1992 года в Барселоне профессионалам было запрещено выступать, но уже на следующие Игры в Атланте все ограничения были сняты. Изначально я рассматривался в качестве участника гонки с раздельного старта, но в итоге по
Что касается следующих Игр, которые проходили в Сиднее, то я нацелен был там показать хороший результат, но о медалях даже не думал. На тот момент в велошоссе была целая плеяда сильных гонщиков, с которыми в Австралии было очень сложно конкурировать. Тем более Игры проходили в сентябре, когда я был уже на спаде формы. Но мое включение в олимпийский состав придало сил, и я в начале сентября очень хорошо выступил в многодневке в Польше.
Прилетел в Австралию и понял, что это моя территория. Наверно, тот же длительный перелет опять положительным образом сказался. Мне только нужно было сделать во время гонки все правильно и ни в чем не облажаться в последний момент. Сначала я выступил в групповой гонке, которая была за три дня до индивидуальной. Я стартовал с расчетом попасть в группу отрыва, чтобы потом бороться за высокое место. Понимал, что гонка по мне, но не сложилось. А потом я стал первым в индивидуальной гонке, опередив занявшего второе место немца Яна Ульриха на восемь секунд.
Эйфория после победы на Играх в Сиднее потом плавно перешла в затяжную депрессию 2001 года. Так получилось, что финансовое положение после той победы у меня никак не изменилось. Да, я получил призовые за Олимпийские игры, команда мне тоже выплатила небольшую премию. Но по факту меня не оценили как специалиста индивидуальных гонок, и мой контракт кардинально не поменялся. Я продолжал оставаться в качестве помогающего другим.
В 2001 году работы было много, а собственный стимул отсутствовал. И в конце лета я принял решение уйти из спорта, стал помогать тренеру Александру Кузнецову и работать на общественных началах с только что появившейся командой «Итера».
Но как только я стал функционером, во мне началась внутренняя борьба. А правильное ли решение я принял? Ведь то, что я делаю сегодня, я могу делать и в
На Олимпиаде 2004 года я показал второй результат в индивидуальной гонке вслед за американцем Тайлером Хэмилтоном. То серебро было для меня самым большим разочарованием. Тогда я лидировал практически всю дистанцию, но уступил в итоге. Причина проигрыша банально проста. Гонка проходила при неимоверной жаре в 35 градусов и состояла из двух кругов. Но на первом круге я потерял свой бачок, попил воды и мимо рамы промахнулся. Я понимал, что мне нужно теперь терпеть почти круг, чтобы добраться до зоны питания на втором круге. Наши тренеры готовы были дать мне питание, но не знали, что это нельзя делать с машины.
В итоге на точке питания никого из наших тренеров не оказалось, и мне практически всю дистанцию пришлось ехать без воды. К последней горе я уже высох полностью, было сильное обезвоживание, и в гору я еле забрался, настолько было плохо. Хотя ту гонку должен был выиграть.
После Олимпиады приехал домой разочарованным, но мне перезвонил Брюнель, который сказал, чтобы серебряную медаль не убирал далеко, так как у Хэмилтона допинговые неприятности, и его золото должно перейти мне. Тогда у меня появилась первая надежда, что я стану трехкратным олимпийским чемпионом.
Но началась очень длинная история. Сначала оказалось, что пробы крови велогонщиков поместили не в тот холодильник и заморозили, и нельзя было сделать повторный анализ. Спустя некоторое время Хэмилтон был дисквалифицирован за использование запрещенного метода, и практически одновременно Международный олимпийский комитет (МОК — прим. ТАСС) принял решение оставить за ним золотую медаль Игр-2004. Только в 2011 году Хэмилтон признался, что регулярно использовал допинг, хотя перед этим очень долго клялся в своей чистоте. И лишь в 2012 году МОК пересмотрел свое решение, забрал у американца медаль и передал ее мне. Восемь лет она ко мне шла.
Если бы мне вручили золотую награду сразу после начавшегося скандала, то я обязательно бы настроил себя, чтобы подготовиться и выступить в 42 года на Олимпиаде в Пекине. Но получилось все немного
Последней гонкой для меня стал «Тур де Франс» 2006 года. Я уже думал о том, чем буду дальше заниматься, и во время отдыха поговорил с Брюнелем. Он мне предложил остаться в команде в качестве спортивного директора. Я сразу понял, что это был бы правильный ход, и согласился.
Была ли у меня торжественная церемония прощания? Есть такая незыблемая традиция на «Тур де Франс», что лидирующая команда пересекает линию начала критериума на Елисейских Полях обязательно первой. И только в самых исключительных случаях могут выпустить вперед гонщика из другой команды. Того, кто очень уважаем в пелетоне и накануне заявил о своем прощании со спортом. В 2006-м пропустили вперед меня и дали проехать ту линию первым в знак признания моих заслуг.
Записал Альберт Стародубцев