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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шера дисквалифицировали на «Туре Фландрии» за выброс мусора

КАЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Швейцарского велогонщика Михаэля Шера из AG2R Citroën дисквалифицировали на «Туре Фландрии» из-за того, что он выбросил бачок в неположенном месте.

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После первых 150 км монументальной гонки Шер имел механические проблемы и вынужден был догонять группу. В этот период он отпил из бачка, которым пользуются спортсмены во время гонки, и отбросил его рядом с группой фанатов.

Таким образом, Шер стал одним из первых гонщиков, которых коснулись новые правила Международного союза велосипедистов (UCI), запрещающими выброс бачка в неположенном месте.

Согласно новым правилам Международного союза велосипедистов (UCI), вступившим в силу 1 апреля, мусор и бачки нужно выбрасывать только в определенных зонах. За пределами этих зон гонщик должен отдать мусор в машину сопровождения своей команды или организаторов.

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