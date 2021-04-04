Шера дисквалифицировали на «Туре Фландрии» за выброс мусора

После первых 150 км монументальной гонки Шер имел механические проблемы и вынужден был догонять группу. В этот период он отпил из бачка, которым пользуются спортсмены во время гонки, и отбросил его рядом с группой фанатов.

Таким образом, Шер стал одним из первых гонщиков, которых коснулись новые правила Международного союза велосипедистов (UCI), запрещающими выброс бачка в неположенном месте.