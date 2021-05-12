Австралиец Юэн выиграл пятый этап велогонки «Джиро д’Италия»

Юэн преодолел дистанцию за 4 часа 7 минут 1 секунду. Вторым финишировал итальянец Джакомо Ниццоло из Qhubeka-ASSOS, трете место занял его соотечественник Элиа Вивиани, представляющий команду Cofidis. Россиянин Александр Власов («Астана») финишировал 21-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers упал в заключительной части гонки и стал 182-м.

Шестой этап пройдет 13 мая, его протяженность составит 160 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете на первом месте идет итальянец Алессандро де Марки из Israel Start-Up Nation, 42 секунды ему проигрывает бельгиец Луис Верваке из команды Alpecin-Fenix, третьим идет португалец Нельсон Оливейра из Movistar. Власов идет на шестой позиции с отставанием в 1 минуту и 24 секунды, Сиваков располагается на 80-м месте (+15.16).