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19:24 (мск), источник: ТАСС

Австралиец Юэн выиграл пятый этап велогонки «Джиро д’Италия»

ТАСС, 12 мая. Австралийский велогонщик Юэн Калеб из команды Lotto Soudal стал победителем пятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия». Этап протяженностью в 177 км прошел между городами Модена и Каттолика.

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Юэн преодолел дистанцию за 4 часа 7 минут 1 секунду. Вторым финишировал итальянец Джакомо Ниццоло из Qhubeka-ASSOS, трете место занял его соотечественник Элиа Вивиани, представляющий команду Cofidis. Россиянин Александр Власов («Астана») финишировал 21-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers упал в заключительной части гонки и стал 182-м.

Шестой этап пройдет 13 мая, его протяженность составит 160 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете на первом месте идет итальянец Алессандро де Марки из Israel Start-Up Nation, 42 секунды ему проигрывает бельгиец Луис Верваке из команды Alpecin-Fenix, третьим идет португалец Нельсон Оливейра из Movistar. Власов идет на шестой позиции с отставанием в 1 минуту и 24 секунды, Сиваков располагается на 80-м месте (+15.16).

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

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