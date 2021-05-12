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21:30 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Сиваков снялся с веломногодневки «Джиро д’Италия» по причине травмы

ТАСС, 12 мая. Российский велогонщик Павел Сиваков завершил выступление на «Джиро д'Италия» из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды россиянина Ineos Grenadiers.

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Сиваков на заключительном участке пятого этапа упал с велосипеда, однако вернулся в гонку и занял 182-е место. Еще одним россиянином, принимающим участие в «Джиро», является Александр Власов, который выступает за казахстанскую «Астану».

«К несчастью, Павел Сиваков был вынужден сойти с “Джиро д'Италия” из-за травмы плеча после падения на сегодняшнем этапе», — говорится в сообщении.

Сиваков после пяти этапов шел на 80-м месте в общем зачете гонки.

Единственным россиянином, принимающим участие в «Джиро», остался Александр Власов, который выступает за казахстанскую «Астану».

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