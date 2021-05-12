Россиянин Сиваков снялся с веломногодневки «Джиро д’Италия» по причине травмы
ТАСС, 12 мая. Российский велогонщик Павел Сиваков завершил выступление на «Джиро д'Италия»
ТАСС, 12 мая. Российский велогонщик Павел Сиваков завершил выступление на «Джиро д'Италия»
Сиваков на заключительном участке пятого этапа упал с велосипеда, однако вернулся в гонку и занял 182-е место. Еще одним россиянином, принимающим участие в «Джиро», является Александр Власов, который выступает за казахстанскую «Астану».
«К несчастью, Павел Сиваков был вынужден сойти с “Джиро д'Италия”
Сиваков после пяти этапов шел на 80-м месте в общем зачете гонки.
Единственным россиянином, принимающим участие в «Джиро», остался Александр Власов, который выступает за казахстанскую «Астану».