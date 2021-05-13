Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гранада
Реал
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
23
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Верона
21
Футбол. Зарубежный
21:00
Эйбар
Бетис
11
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
14.05
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Вильярреал
02
Хоккей. НХЛ
14.05
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
14.05
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
14
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Автомобиль сбил бельгийского велогонщика во время «Джиро д’Италия»

Сегодня, 13 мая, состоялся шестой этап шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». За 12 км до финиша автомобиль команды BikeExchange сбил бельгийского велогонщика Питера Серри.

Наверх

32-летний спортсмен после столкновения смог продолжить гонку. Неизвестно, получил ли он какие-либо травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

После гонки спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс лично извинился перед Серри.

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем зачете на первом месте идет венгр Аттила Вальтер из Groupama — FDJ. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета
«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в Евротуре
Города Японии заявили о нежелании принимать участников Олимпиады
ЦСКА проиграл в матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
«Локомотив» направил ЦСКА предложение о покупке полузащитника
Чехия в овертайме обыграла Швецию на домашнем этапе Евротура
«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в АПЛ (трансляция)
43-летний Алексей Олейник получил новый бой в UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь