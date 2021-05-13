Автомобиль сбил бельгийского велогонщика во время «Джиро д’Италия»
Сегодня, 13 мая, состоялся шестой этап шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». За 12 км до финиша автомобиль команды BikeExchange сбил бельгийского велогонщика Питера Серри.
Сегодня, 13 мая, состоялся шестой этап шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». За 12 км до финиша автомобиль команды BikeExchange сбил бельгийского велогонщика Питера Серри.
32-летний спортсмен после столкновения смог продолжить гонку. Неизвестно, получил ли он
После гонки спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс лично извинился перед Серри.
В общем зачете на первом месте идет венгр Аттила Вальтер из Groupama — FDJ. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.