Власов опустился на четвертое место в общем зачете «Джиро д’Италия» после 14-го этапа

Этап протяженностью 205 км прошел между Читаделлой и Монте-Дзонколаном. Итальянец преодолел дистанцию за 5 часов 17 минут 22 секунды. Вторым стал словенец Ян Тратник из Bahrain Victorious, третьим — итальянец Алессандро Кови из UAE Team Emirates.

В общем зачете многодневки Власов опустился со второго на четвертое место и уступает лидеру колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 1 минуту 57 секунд. Второе место занимает британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange (отставание 1.33), третье — итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious (1.51).

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в «Джиро д'Италия», но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской «Вуэльты» прошлого года россиянин стал 11-м.

15-й этап пройдет 23 мая, его протяженность составит 147 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.