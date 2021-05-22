Власов опустился на четвертое место в общем зачете «Джиро д’Италия» после 14-го этапа
ТАСС, 22 мая. Итальянец Лоренцо Фортунато из команды
ТАСС, 22 мая. Итальянец Лоренцо Фортунато из команды
Этап протяженностью 205 км прошел между Читаделлой и
В общем зачете многодневки Власов опустился со второго на четвертое место и уступает лидеру колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 1 минуту 57 секунд. Второе место занимает британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange (отставание 1.33), третье — итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious (1.51).
Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в «Джиро д'Италия», но сошел с дистанции
15-й этап пройдет 23 мая, его протяженность составит 147 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.
Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями «Джиро д'Италия» являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).