Россиянин Власов идет четвертым в общем зачете «Джиро д’Италия» после 18-го этапа
ТАСС, 27 мая. Итальянец Альберто Беттиол из команды EF
ТАСС, 27 мая. Итальянец Альберто Беттиол из команды EF
Победитель преодолел дистанцию протяженностью 231 км между Роверето и Страделлой за 5 часов 14 минут 43 секунды. Вторым стал итальянец Симоне Консонни из Cofidis, третьим — ирландец Николас Роуч из Team DSM.
19-й этап состоится 28 мая, его протяженность составит 166 км. Многодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.
Власов занимает четвертое место в общем зачете и уступает лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды. Вторым идет итальянец Дамиано Карузо (+2.21) из Bahrain Victorious, третьим — британец Адам Йейтс из Team Bikeexchange (+3.23).
Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в «Джиро д'Италия», но сошел с дистанции
Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями «Джиро д'Италия» являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).