Россиянин Власов идет четвертым в общем зачете «Джиро д’Италия» после 18-го этапа

Победитель преодолел дистанцию протяженностью 231 км между Роверето и Страделлой за 5 часов 14 минут 43 секунды. Вторым стал итальянец Симоне Консонни из Cofidis, третьим — ирландец Николас Роуч из Team DSM.

19-й этап состоится 28 мая, его протяженность составит 166 км. Многодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.

Власов занимает четвертое место в общем зачете и уступает лидирующему колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды. Вторым идет итальянец Дамиано Карузо (+2.21) из Bahrain Victorious, третьим — британец Адам Йейтс из Team Bikeexchange (+3.23).

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в «Джиро д'Италия», но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской «Вуэльты» прошлого года россиянин стал 11-м.