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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фролов стал победителем велогонки «Пять колец Москвы»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Игорь Фролов выиграл многодневную велогонку «Пять колец Москвы».

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В воскресенье состоялся заключительный этап. Первым стал Сергей Ростовцев, вторым — белорус Евгений Королек, третьим — Егор Игошев.

По итогам многодневки вместе с Фроловым тройку призеров составили ставший вторым Роман Майкин и занявший третье место Дмитрий Пузанов.

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