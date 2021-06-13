Фролов стал победителем велогонки «Пять колец Москвы»
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Игорь Фролов выиграл многодневную велогонку «Пять колец Москвы».
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Игорь Фролов выиграл многодневную велогонку «Пять колец Москвы».
В воскресенье состоялся заключительный этап. Первым стал Сергей Ростовцев, вторым — белорус Евгений Королек, третьим — Егор Игошев.
По итогам многодневки вместе с Фроловым тройку призеров составили ставший вторым Роман Майкин и занявший третье место Дмитрий Пузанов.