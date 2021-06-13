Эквадорец Карапас выиграл «Тур Швейцарии»

Победителем последнего, восьмого этапа стал швейцарец Джино Медер из Bahrain — Victorious, преодолевший 159,5 км за 4 часа 6 минут 25 секунд. Второе место занял канадец Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation), третье — итальянец Маттиа Каттанео (Deceuninck — Quick Step). Россиянин Павел Сиваков (+7 минут 41 секунда) из INEOS Grenadiers финишировал с 43-м результатом.