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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эквадорец Карапас выиграл «Тур Швейцарии»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды INEOS Grenadiers стал победителем многодневной гонки «Тур Швейцарии», которая входит в календарь Мирового тура.

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Победителем последнего, восьмого этапа стал швейцарец Джино Медер из Bahrain — Victorious, преодолевший 159,5 км за 4 часа 6 минут 25 секунд. Второе место занял канадец Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation), третье — итальянец Маттиа Каттанео (Deceuninck — Quick Step). Россиянин Павел Сиваков (+7 минут 41 секунда) из INEOS Grenadiers финишировал с 43-м результатом.

Карапас выиграл «Тур Швейцарии» с общим временем 24 часа 44 минуты 1 секунда. Вторым в общем зачете стал колумбиец Ригоберто Уран (EF Education — Nippo; +17 секунд), замкнул тройку лучших датчанин Якоб Фульсанг (Astana — Premier Tech; +1.15). Сиваков (+35.59) занял 46-е место.

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