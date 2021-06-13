Эквадорец Карапас выиграл «Тур Швейцарии»
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды INEOS Grenadiers стал победителем многодневной гонки «Тур Швейцарии», которая входит в календарь Мирового тура.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды INEOS Grenadiers стал победителем многодневной гонки «Тур Швейцарии», которая входит в календарь Мирового тура.
Победителем последнего, восьмого этапа стал швейцарец Джино Медер из Bahrain — Victorious, преодолевший 159,5 км за 4 часа 6 минут 25 секунд. Второе место занял канадец Майкл Вудс (Israel
Карапас выиграл «Тур Швейцарии» с общим временем 24 часа 44 минуты 1 секунда. Вторым в общем зачете стал колумбиец Ригоберто Уран (EF Education — Nippo; +17 секунд), замкнул тройку лучших датчанин Якоб Фульсанг (Astana — Premier Tech; +1.15). Сиваков (+35.59) занял 46-е место.