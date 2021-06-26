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20:30 (мск), источник: Sport24

Болельщик своим плакатом спровоцировал массовый завал на 1-м этапе Тур де Франс: видео

Неприятный инцидент произошел на старте Тур де Франс — 2021.

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На первом этапе Брест — Ландерно по вине болельщика случился массовый завал. Один из зрителей пересек ограничительную черту, кроме этого, он слишком далеко выставил свой плакат. Гонщик, ехавший в пелотоне, не заметил кусок картона и врезался в него. Потеряв равновесие, велосипедист рухнул под колеса другим участникам, что повлекло за собой большой завал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент случился за 45 километров до финиша. Всем пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, и гонка возобновилась.

Тур де Франс стартовала 26 июня в Бресте и завершится 18 июля в Париже. В этом году гонка проводится в 108-й раз.

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