Болельщик своим плакатом спровоцировал массовый завал на 1-м этапе Тур де Франс: видео
Неприятный инцидент произошел на старте Тур де Франс — 2021.
Неприятный инцидент произошел на старте Тур де Франс — 2021.
На первом этапе Брест — Ландерно по вине болельщика случился массовый завал. Один из зрителей пересек ограничительную черту, кроме этого, он слишком далеко выставил свой плакат. Гонщик, ехавший в пелотоне, не заметил кусок картона и врезался в него. Потеряв равновесие, велосипедист рухнул под колеса другим участникам, что повлекло за собой большой завал.
Инцидент случился за 45 километров до финиша. Всем пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, и гонка возобновилась.
Тур де Франс стартовала 26 июня в Бресте и завершится 18 июля в Париже. В этом году гонка проводится в 108-й раз.