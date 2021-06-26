Болельщик своим плакатом спровоцировал массовый завал на 1-м этапе Тур де Франс: видео

На первом этапе Брест — Ландерно по вине болельщика случился массовый завал. Один из зрителей пересек ограничительную черту, кроме этого, он слишком далеко выставил свой плакат. Гонщик, ехавший в пелотоне, не заметил кусок картона и врезался в него. Потеряв равновесие, велосипедист рухнул под колеса другим участникам, что повлекло за собой большой завал.