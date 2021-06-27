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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Велогонщик сломал обе руки в массовом завале на первом этапе «Тур де Франс»

В массовом завале, спровоцированном фанаткой, на первом этапе веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс» пострадал 21 велогонщик, сообщает RTBF.

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Источник: AP 2021

При этом известно, что испанский велогонщик из команды Movistar Марк Солер вследствие падения получил перелом головки лучевой кости на обеих руках. Отметим, что после падения Солер не снялся с дистанции и завершил гонку на 181-м месте. В 2020 году Солер занял 21-е место по итогам «Тур де Франс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё одним велогонщиком, серьёзно пострадавшим в завале, стал француз Сирил Лемуан из команды Cofidis, Solutions Crédits. Он сломал четыре ребра, получил частичный коллапс лёгкого, травму шеи и глубокую рану за ухом. В данный момент Лемуан находится в больнице.

Также под присмотром врачей находится литовский велогонщик Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ), во время столкновений он потерял сознание из-за травмы головы.

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