Алексей Луценко поднялся на третье место в общем зачете «Тур де Франс» после восьмого этапа
Лидер сборной Казахстана Алексей Луценко из
Лидер сборной Казахстана Алексей Луценко из
Сегодня, 3 июля, гонщики преодолели дистанцию протяженностью 150,8 километра от Ойонна до Ле
После восьмого этапа лидирует в генеральной классификации Тадей Погачар из UAE Team Emirates. На втором месте располагается Ваут Ван Арт из umbo — Visma (+01:48). Луценко поднялся на третье место (+04:38).
Напомним, что Луценко будет капитаном сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио, куда отправится сразу после «Тур де Франс».