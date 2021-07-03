Алексей Луценко поднялся на третье место в общем зачете «Тур де Франс» после восьмого этапа

Сегодня, 3 июля, гонщики преодолели дистанцию протяженностью 150,8 километра от Ойонна до Ле Гран-Борнан. Победителем этапа стал гонщик Bahrain-Victorious Дилан Тенс, проехавший этап за 3 часа, 54 минуты 41 секунду. Вторым финишировал испанский гонщик «Астаны» Йон Исагирре (+00:44). Луценко уступил победителю четыре минуты и девять секунд.

После восьмого этапа лидирует в генеральной классификации Тадей Погачар из UAE Team Emirates. На втором месте располагается Ваут Ван Арт из umbo — Visma (+01:48). Луценко поднялся на третье место (+04:38).