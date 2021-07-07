Алексей Луценко стал восьмым на 11-м этапе «Тур де Франс»
Бельгийский велогонщик Jumbo — Visma Воут ван Арт стал победителем 11-го этапа супермногодневки «Тур де Франс». Желтую майку лидера генеральной классификации
Бельгийский велогонщик Jumbo — Visma Воут ван Арт стал победителем 11-го этапа супермногодневки «Тур де Франс». Желтую майку лидера генеральной классификации
Казахстанец Алексей Луценко из Astana — Premier Tech занял восьмое место и переместился на седьмую строчку в общем зачете по итогам минувшего этапа.
12-й этап Сен-Поль-Труа-Шато — Ним пройдет 8 июля. Гонщики преодолеют 159,4 километра.