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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Алексей Луценко стал восьмым на 11-м этапе «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик Jumbo — Visma Воут ван Арт стал победителем 11-го этапа супермногодневки «Тур де Франс». Желтую майку лидера генеральной классификации по-прежнему удерживает словенский представитель UAE-Team Emirates Тадей Погачар.

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Источник: astanapremiertech.com

Казахстанец Алексей Луценко из Astana — Premier Tech занял восьмое место и переместился на седьмую строчку в общем зачете по итогам минувшего этапа.

12-й этап Сен-Поль-Труа-Шато — Ним пройдет 8 июля. Гонщики преодолеют 159,4 километра.

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