Нидерландский велогонщик Моллема выиграл 14-й этап «Тур де Франс»
Российские велогонщики не принимают участия в многодневке.
Российские велогонщики не принимают участия в многодневке.
ТАСС, 10 июля. Нидерландец Бауке Моллема, представляющий команду
Моллема преодолел дистанцию в 183,7 км за 4 часа 16 минут 16 секунд. Второе место занял австриец Патрик Конрад (+1.04), представляющий команду
Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. Пятнадцатый этап протяженностью 191,3 км пройдет 8 июля.
В общем зачете после 14 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет Гийом Мартен (+4.04) из Cofidis, третье место занимает колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF
«Тур де Франс» проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка