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21:09 (мск), источник: ТАСС

Велогонщик Погачар во второй раз подряд стал победителем «Тур де Франс»

ТАСС, 18 июля. Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates во второй раз подряд выиграл веломногодневку «Тур де Франс».

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Источник: AP 2021

Последний, 21-й этап прошел в воскресенье и завершился в Париже на Елисейских Полях. Победителем этапа стал бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma. Он преодолел дистанцию 108,4 км за 2 часа 39 минут 37 секунд. Второе место занял бельгиец Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix, третье время показал британец Марк Кавендиш, представляющий команду Deceuninck — Quick Step.

Второе место в общем зачете занял датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma, который отстал от победителя на 5 минут 20 секунд. Третьим стал представитель Эквадора Ричард Карапас (+7.03) из Ineos Grenadiers. Российские велогонщики не принимали участия в многодневке.

Победителем очковой классификации во второй раз в карьере стал Кавендиш, ранее он становился лучшим по этому показателю в 2011 году. В горной и молодежной классификации победу также одержал Погачар. В командной классификации лучшей стала команда Team Bahrain Victorious. Приз гонщику, проявившему наибольший боевой дух, храбрость и мужество, был присужден французу Франку Боннамуру из команды КТМ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Погачару 22 года, он стал четвертым велогонщиком, которому удалось выиграть две своих первых многодневки «Тур де Франс». Такое достижение принадлежит также бельгийцу Эдди Мерксу (1969, 1970), французам Бернару Ино (1978, 1979) и Лорану Финьону (1983, 1984). Рекорд по количеству побед в генеральной классификации «Тур де Франс» принадлежит четырем гонщикам: по пять раз соревнования выигрывали французы Жак Анкетиль и Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн, последний является рекордсменом по числу побед подряд (1991−1995).

«Тур де Франс» прошел в 108-й раз, маршрут велогонки был проложен по территории Франции и Андорры. Протяженность гонки Гранд-тура составила 3 414 км.

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