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18Карпин в сборной России: памятные моменты
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на ОИ-2020

Завершились женские соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Три призовых места достались велогонщицам из Швейцарии.

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Первой на финиш пришла Йоланда Нефф с результатом 1:15:46. Её соотечественницы Сина Фрей и Линда Индерганд завершили выступление на втором и третьем местах соответственно, уступив Йоланде чуть больше минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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