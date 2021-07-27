Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на ОИ-2020
Завершились женские соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Три призовых места достались велогонщицам из Швейцарии.
Завершились женские соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Три призовых места достались велогонщицам из Швейцарии.
Первой на финиш пришла Йоланда Нефф с результатом 1:15:46. Её соотечественницы Сина Фрей и Линда Индерганд завершили выступление на втором и третьем местах соответственно, уступив Йоланде чуть больше минуты.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.