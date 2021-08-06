Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Швеция
Канада
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Локомотив
Футбол. Сборные
12:00
Мексика
Япония
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Нант
Футбол. Еврокубки
5.08
Чукарички
Хаммарбю
31
Футбол. Еврокубки
5.08
Санта-Клара
Олимпия Л
20
Все события
Фоторепортажи
14Российские гимнасты привезли медали Олимпиады в Россию: в аэропорту их охраняла Росгвардия
12Гаджимагомедов даже не улыбнулся, когда получил серебряную медаль
11:59 (мск), источник: ТАСС

Российский велогонщик Дмитриев поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр в спринте

Заезд пройдет позднее в пятницу.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

ИДЗУ /Япония/, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев уступил Джеффри Хугланду из Нидерландов в полуфинале олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

Оба заезда выиграл нидерландец. Соперником Дмитриева в борьбе за бронзу будет британец Джек Карлин. Заезды за третье место пройдут позднее в пятницу.

Дмитриеву 35 лет, в его активе бронза Олимпиады 2016 года в спринте, также на его счету золотая, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира, он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
Аверины идут по золотому плану в художественной гимнастике на ОИ
Конец великой эпохи: «Барселона» рассталась с Месси
Лукашенко обвинили в нарушении олимпийского перемирия
Сборная Мексики по футболу победила Японию и завоевала бронзу ОИ
Российский арбитр женского футбольного финала Токио — кто она
Голы в Питере, злой «Спартак»: угадываем необычные исходы РПЛ
На Олимпиаде в Токио лошади испугались борца сумо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь