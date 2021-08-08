Канадская велогонщица Митчелл стала победительницей Олимпиады в спринте

В двух финальных заездах она опередила украинку Елену Старикову. Третье место заняла представительница Гонконга Лэй Вайси. Россиянка Анастасия Войнова вылетела на стадии 1/8 финала, Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/16 финала.
Войнова и Шмелева завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио в командном спринте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они выиграли в этой же дисциплине серебряные награды.
В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 38 золотых, 31 серебряную и 18 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (36−39−33), третье — японцы (27−12−17). Команда России располагается на четвертой строчке (20−26−23).