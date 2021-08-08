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Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 6 августа
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
07:08 (мск), источник: ТАСС

Канадская велогонщица Митчелл стала победительницей Олимпиады в спринте

ИДЗУ /Япония/, 8 августа. /ТАСС/. Канадская велогонщица Келси Митчелл завоевала золотую медаль Олимпийских игр в соревнованиях по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

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Источник: Reuters

В двух финальных заездах она опередила украинку Елену Старикову. Третье место заняла представительница Гонконга Лэй Вайси. Россиянка Анастасия Войнова вылетела на стадии 1/8 финала, Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/16 финала.

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Войнова и Шмелева завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио в командном спринте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они выиграли в этой же дисциплине серебряные награды.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 38 золотых, 31 серебряную и 18 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (36−39−33), третье — японцы (27−12−17). Команда России располагается на четвертой строчке (20−26−23).

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