Сиваков стал третьим на седьмом этапе «Вуэльты» и возглавил горный зачет веломногодневки
Российский гонщик Павел Сиваков занял третье место на седьмом этапе испанской веломногодневки «Вуэльта».
Российский гонщик Павел Сиваков занял третье место на седьмом этапе испанской веломногодневки «Вуэльта».
Победителем этапа стал австралийский гонщик Team DSM Майкл Сторер. Он преодолел дистанцию 152 км с результатом 4 часа 10 минут и 13 секунд. Россиянин из Team Sky уступил ему 59 секунд. Вторым стал Карлос Верона. Испанец из Movistar проиграл Стореру 21 секунду.
Сиваков показал лучший результат для представителей России на «Вуэльте» 2021 года. На шестом этапе Александр Власов из
После седьмого этапа «Вуэльты» Павел Сиваков возглавил горный зачет.
Другой россиянин Александр Власов стал 22-м и остался на девятом месте в генеральной классификации веломногодневки.