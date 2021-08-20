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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сиваков стал третьим на седьмом этапе «Вуэльты» и возглавил горный зачет веломногодневки

Российский гонщик Павел Сиваков занял третье место на седьмом этапе испанской веломногодневки «Вуэльта».

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Источник: AFP 2021
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Победителем этапа стал австралийский гонщик Team DSM Майкл Сторер. Он преодолел дистанцию 152 км с результатом 4 часа 10 минут и 13 секунд. Россиянин из Team Sky уступил ему 59 секунд. Вторым стал Карлос Верона. Испанец из Movistar проиграл Стореру 21 секунду.

Сиваков показал лучший результат для представителей России на «Вуэльте» 2021 года. На шестом этапе Александр Власов из Astana-Premier Tech занял четвертое место, но Сиваков улучшил достижение соотечественника.

После седьмого этапа «Вуэльты» Павел Сиваков возглавил горный зачет.

Другой россиянин Александр Власов стал 22-м и остался на девятом месте в генеральной классификации веломногодневки.

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