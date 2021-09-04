Российский велогонщик Власов снялся с 20-го этапа «Вуэльты» из-за повреждения
Спортсмен занимал 34-е место в общем зачете.
Спортсмен занимал 34-е место в общем зачете.
ТАСС, 4 сентября. Российский велогонщик казахстанской команды «Астана» Александр Власов снялся с 20-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании»
«Из-за последствий серьезного столкновения, произошедшего три дня назад, и
По итогам 19 этапов Власов занимает 34-е место в общем зачете гонки, его время составляет 79 часов 27 минут 33 секунды. Лидирует олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из команды
Власову 25 лет, в общем зачете «Вуэльты» прошлого года он стал 11-м.
«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян гонку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.