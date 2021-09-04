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13:05 (мск), источник: ТАСС

Российский велогонщик Власов снялся с 20-го этапа «Вуэльты» из-за повреждения

Спортсмен занимал 34-е место в общем зачете.

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 4 сентября. Российский велогонщик казахстанской команды «Астана» Александр Власов снялся с 20-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании» из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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«Из-за последствий серьезного столкновения, произошедшего три дня назад, и из-за боли, которую Власов все еще испытывает, медицинский персонал команды принял решение, что гонщик не выйдет на старт 20-го этапа», — сказано в заявлении.

По итогам 19 этапов Власов занимает 34-е место в общем зачете гонки, его время составляет 79 часов 27 минут 33 секунды. Лидирует олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma (77:49.37), вторым идет испанец Энрик Мас из Movistar (+2.30), третьим — его партнер по команде колумбиец Мигель Анхель Лопес (+2.53). Российский велогонщик Павел Сиваков из Ineos Grenadiers занимает 37-е место (+1:43.06).

Власову 25 лет, в общем зачете «Вуэльты» прошлого года он стал 11-м.

«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян гонку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.

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