Экс-велогонщик Соренсен погиб в ДТП перед стартом чемпионата мира в Бельгии

По информации источника, во время поездки на велосипеде в бельгийском городе Зебрюгге Соренсена сбил автомобиль. 37-летний спортсмен скончался от полученных травм.

На чемпионате мира по шоссейным гонкам он должен был работать в качестве комментатора телеканала TV2 Sport.