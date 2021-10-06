Британка Баркер выиграла серебро ОИ-2020 на велотреке, будучи беременной
Британская велогонщица Элионор Баркер рассказала, что выступала на Олимпийских играх в Токио, находясь на раннем сроке беременности.
Британская велогонщица Элионор Баркер рассказала, что выступала на Олимпийских играх в Токио, находясь на раннем сроке беременности.
27-летняя спортсменка во вторник объявила о том, что вместе с мужем ждет первенца. Обсуждая эту тему в комментариях Instagram, она подтвердила, что знала о своем положении еще в Японии.
Баркер стала серебряным призером Игр-2020 в составе сборной Великобритании, взяв медаль в командной гонке преследования.