Почему гонщикам измеряют носки? Самое обсуждаемое правило велоспорта

Да, это не шутка — в велоспорте есть правило о длине носков! Именно поэтому гонщикам их измеряют перед выходом на старт. Даже на шоссейных гонках, не только на трековых. Вот этот мегадевайс призван показать, нарушает гонщик самое знаменитое «носочное» правило UCI или чист перед велозаконом.

Так в чем же заключается это правило?

Носки не должны быть выше вот этой точки:

Вам это кажется смешным? Многие так думают. Как отметил автор твита выше, у вас в UCI что, более важных дел нет? Стоит UCI совершить ошибку, не углядеть за обеспечением безопасности гонок, как чулочно-носочное правило сразу же вспоминают недобрым словом: «Ну, конечно, гонщики снова с тяжелыми травмами, а UCI все следит за длиной носков».

Казалось бы, при чем здесь Лэнс Армстронг?

Проблема безопасности, разумеется, должна быть на первом месте, но наверняка есть рациональное зерно и в этом дресс-коде?

Нет в велоспорте вопросов, на которые не мог бы ответить великий и ужасный Лэнс Армстронг.

В своем подкасте он сообщил, что правило о носках ввели для того, чтобы он не мог гонять на «Тур де Франс» в особых аэродинамичных компрессионных носках. Как-то он пришел на ланч с директором «Тур де Франс» Жаном-Мари Ле Бланом в таких носках, и когда тот спросил, в чем это он, Лэнс ответил — тестируем специальные носки для «Тура». Ле Блан был в ужасе, и вскоре появилось правило, поставленное позже на поток, в том числе в велоспорте на треке.

Именно там проверки заметнее всего зрителям: старт шоссейных гонок по ТВ показывают редко, а вот во время трансляций трековых соревнований большая часть бекстейджа идет в эфир.

Зачем нужны особые носки?

Итак, что может дать использование специальных носков, натянутых выше, чем середина голени. Согласно некоторым исследованиям, гонщик в носках из особого материала такой длины может сэкономить до 16 секунд на 40 км. Это очень много, согласитесь, но всегда ли это дает такое преимущество?

«Мы на самом деле уже привыкли к этим требованиям. Ничего удивительного здесь нет. Но я не уверен, что нарушение правил по длине носков сильно скажется на результатах в видах, где многое зависит от других навыков: тактики, техники, умения ехать в группе», — говорит призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Денис Дмитриев.

Тем не менее UCI в какой-то момент начал выборочно проверять высоту носков и после окончания этапов на «Тур де Франс». Тем более бельгиец Эвенпул на чемпионате мира в Йоркшире продемонстрировал, как можно сделать это правило максимально бесполезным — носки перед стартом пришлось спустить, но потом они магическим образом вернулись на прежнюю высоту.

В общем, шутки на тему носков продолжаются. Еще один бельгиец Томас Де Гендт, например, даже в перерыве между гонками не может удержаться и не упрекнуть UCI: «Не следил за новостями последние четыре месяца. Правила UCI о носках по-прежнему в силе?».

Как пытаются это правило обходить?

Между тем уже на Олимпиаде в Токио сборная Дании придумала, как оптимизировать аэродинамику в мужской командной гонке, используя свободные от носков зоны ног. И это был самый громкий скандал на треке в Идзу.

Датчане вышли на старт командной гонки с одинаково наклеенными кинезиологическими лентами, которые используют, например, для физиотерапии. Тейпы плотно прилегают к ноге и соответствуют эластичности кожи.

С тейпами на ногах сборная Дании побила олимпийский рекорд в квалификации. Британцы потребовали наказать датчан, ведь согласно правилам ничего нельзя наносить на кожу — это автоматом понижение или дисквалификация. Однако это оказался тот редкий случай, когда все ограничилось шумом в СМИ, британцы своего не добились, остались без медали, а датчане добрались до серебра Игр, проиграв итальянцам в финале, — скоростные характеристики победителей на новый уровень выводили не тейпы, а Филиппо Ганна.

В общем, не удивляйтесь, если во время трансляции Лиги чемпионов вы увидите комиссара UCI зловещего вида со складной линейкой. Он следует букве закона. К тому же нам бояться нечего — у российских гонщиков носки обычно в порядке. Носки-талисманы Яны Тыщенко вообще самые лучшие.

Кстати, она получила приглашение на Лигу чемпионов. У нас сильный состав — Денис Дмитриев, Михаил Яковлев, Анастасия Войнова, Яна Тыщенко. Дарья Шмелева. Гульназ Хатунцева присоединится к команде на втором этапе. Будет интересно.