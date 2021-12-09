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13:35 (мск), источник: РБК

Преступники с ножами ограбили рекордсмена «Тур де Франс»

Марк Кавендиш подвергся вооруженному ограблению в своем собственном доме всего через несколько дней после выписки из больницы. В доме также находились его жена и дети.

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Источник: AP 2021

Призер Олимпийских игр 2016 года и рекордсмен «Тур де Франс» британский велогонщик Марк Кавендиш подвергся вооруженному ограблению в своем доме в графстве Эссекс. Об этом 36-летний спортсмен рассказал в своем Instagram.

Этот инцидент произошел 27 ноября. В его дом ворвались четыре вооруженных грабителя в масках и стали угрожать ножами самому Кавендишу, его жене и детям. Как сообщает Би-би-си, преступники в том числе забрали чемодан Louis Vuitton и двое дорогих часов. Никто серьезно не пострадал, но, по словам спортсмена, его семья восстанавливается от стресса, глубоко переживая нападение и угрозы в собственном доме.

«Гораздо хуже, что у нас забрали чувство безопасности, защищенности, уединения и достоинства, на которые моя молодая семья и все остальные имеют право в собственном доме», — написал Кавендиш.

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Преступление было совершено всего через несколько дней после выписки Кавендиша из больницы, куда он попал 21 ноября после падения во время гонки на треке «Шесть дней Гента». Британец получил коллапс легкого, сломал два ребра и провел какое-то время в реанимации.

Кавендиш является рекордсменом по количеству побед на этапах «Тур де Франс» — 34. Он является трехкратным чемпионом мира на треке, серебряным призером Олимпиады-2016. Также на его счету золото и серебро чемпионатов мира по велогонкам на шоссе.

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