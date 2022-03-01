Велосипедистов сборной России оставили без международных турниров
Международный союз велосипедистов отстранил сборные России и Белоруссии от турниров.
Международный союз велосипедистов отстранил сборные России и Белоруссии от турниров.
Международный союз велосипедистов (UCI) наложил санкции на российских и белорусских спортсменов. Заявление доступно на сайте организации.
Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнованияй. Отдельные велосипедисты смогут выступать на турнирах, но в статусе нейтральных спортсменов. UCI отменяет соревнования, которые должны были принять Россия и Белоруссия.
«Необходимо выступить в защиту олимпийских ценностей», — говорится в заявлении UCI.
Ранее стало известно об аналогичных санкциях со стороны теннисных международных организаций. Изоляция российского спорта развивается на фоне спецоперации ВС РФ на территории Украины.