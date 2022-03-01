Велосипедистов сборной России оставили без международных турниров

Международный союз велосипедистов (UCI) наложил санкции на российских и белорусских спортсменов. Заявление доступно на сайте организации.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнованияй. Отдельные велосипедисты смогут выступать на турнирах, но в статусе нейтральных спортсменов. UCI отменяет соревнования, которые должны были принять Россия и Белоруссия.