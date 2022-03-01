Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Каролина
Футбол. Зарубежный
1.03
Бернли
Лестер
02
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Монреаль
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Бостон
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сан-Хосе
Футбол. Кубок России
1.03
Динамо
Нижний Новгород
30
Хоккей. КХЛ
1.03
ЦСКА
Локомотив
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
1.03
Металлург
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
1.03
Трактор
Нефтехимик
43
Все события
Фоторепортажи
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
1 марта, источник: Lenta.Ru

Велосипедистов сборной России оставили без международных турниров

Международный союз велосипедистов отстранил сборные России и Белоруссии от турниров.

Наверх
Источник: AP 2022

Международный союз велосипедистов (UCI) наложил санкции на российских и белорусских спортсменов. Заявление доступно на сайте организации.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнованияй. Отдельные велосипедисты смогут выступать на турнирах, но в статусе нейтральных спортсменов. UCI отменяет соревнования, которые должны были принять Россия и Белоруссия.

«Необходимо выступить в защиту олимпийских ценностей», — говорится в заявлении UCI.

Ранее стало известно об аналогичных санкциях со стороны теннисных международных организаций. Изоляция российского спорта развивается на фоне спецоперации ВС РФ на территории Украины.

 «Политика влезает в спорт» Россию лишают международных турниров. Как эти решения нарушают главные спортивные принципы?
Медведев стал первой ракеткой мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь