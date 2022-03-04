Велогонщик Сиваков сменил спортивное гражданство

Во вторник UCI ввел пакет санкций в отношении российского велоспорта из-за обострения ситуации на Украине, в том числе аннулировал статус российских команд, лишил международного статуса нескольких запланированных в стране велогонок, отстранил сборную России от участия в международных стартах, запретил российскую символику на соревнованиях.

Российские гонщики могут участвовать в соревнованиях под эгидой UCI только в нейтральном статусе и при условии, что их команда не зарегистрирована как российская или белорусская. Помимо этого, UCI разрешил спортсменам с несколькими гражданствами запрашивать изменение своего спортивного гражданства без каких-либо ограничений.