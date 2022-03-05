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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский велогонщик Павел Сиваков сменил гражданство из-за ситуации вокруг Украины — почему не стоит его критиковать

Решил выступать за Францию из-за геополитической ситуации.

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Источник: AFP 2022

Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство на французское из-за политической ситуации вокруг Украины. Теперь Сиваков сможет выступать в соревнованиях Международного союза велосипедистов (UCI) под французским флагом.

Но не стоит обрушиваться на Павла с жёсткой критикой. Он родился и вырос в Европе и ранее уже задумывался о выступлении за сборную Франции. Текущая напряжённая геополитическая ситуация и санкции UCI в отношении российских спортсменов ускорили процесс.

«Давно хотел стать гражданином Франции»

Напомним, из-за политической ситуации UCI отстранил российских и белорусских велогонщиков от международных соревнований. Спортсмены России и Беларуси могут выступать на международных соревнованиях, если они представляют не российские команды — эти велогонщики должны соревноваться в нейтральном статусе, без флага и гимна. Статус российских и белорусских команд, например, «Газпром-Русвело» и «Марафон-Тула» в UCI был аннулирован.

Также UCI разрешил спортсменам, имеющим несколько гражданств, без ограничений сменить спортивное гражданство по ускоренной процедуре.

Павел Сиваков, представляющий британскую команду INEOS Grenadiers, воспользовался возможностью и сможет продолжать выступать за свою команду на мировом уровне. Однако теперь российский флажок рядом с его фамилией сменится на французский.

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Павел Сиваков родился в Италии и вырос в Европе. 24-летний спортсмен получил французский паспорт около пяти лет назад, но продолжал выступать за Россию.

«Я родился в Италии и переехал во Францию, когда мне был год. Франция — это место, где я вырос и получил образование и где я влюбился в велоспорт, что привело меня в гонки. Это словно мой дом. Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI, но, учитывая то, что сейчас происходит на Украине, я хотел ускорить процесс», — сказал Сиваков.

Лучший результат Павла на международном уровне — победа в общем зачёте многодневки «Тур Польши» и «Тур Альп» в 2019 году.

Источник: AFP 2022

«Быть французским спортсменом лучше, чем русским?»

Ещё несколько месяцев назад Сиваков рассказывал, почему мог бы выступать на сборную Франции, однако тогда планов сменить спортивное гражданство у него не было:

«Кем я себя ощущаю? Это сложный вопрос. Понимаю, что я не на 100% русский и не на 100% француз. Может, это даже странно. Но у меня нет такой привязанности, что именно эта страна — мой дом. Был вопрос о смене гражданства. Я задумывался, что лучше для моей карьеры. Инфраструктура сборной Франции намного лучше, чем у сборной России. Это очевидно. Я ещё думал: а быть французским спортсменом лучше, чем русским? Просто чтобы ещё спонсоры приходили. По сути, понимаю, что это неважно. Мне что французский флаг, что российский, я всё равно Павел Сиваков. Но не представляю себя с французским флагом. Сейчас уже о смене гражданства не задумываюсь», — приводит слова Сивакова Eurosport.ru.

Источник: AFP 2022

Генеральный директор Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый прокомментировал решение Сивакова выступать за другую страну:

«Это лично его инициатива, он нас в известность не ставил, нас поставили перед фактом. У него французский паспорт, он там вырос», — приводит слова Кучерявого ТАСС.

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