Итальянский велогонщик пережил остановку сердца на финише этапа «Вуэльты Каталонии»

Спортсмен потерял сознание на финише, у него начались судороги. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор. Позже 31-летний гонщик пришёл в сознание и был доставлен в местную больницу, сообщает Velonews.com.

Как заявили свидетели произошедшего, Кольбрелли сразу после финиша намеревался поприветствовать кого-то из соперников или партнёров по команде, однако внезапно потерял сознание прямо на велосипеде.