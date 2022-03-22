Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Нэшвилл
36
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Бостон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Вегас
30
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23.03
Каролина
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
23.03
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.03
Питтсбург
Коламбус
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Итальянский велогонщик пережил остановку сердца на финише этапа «Вуэльты Каталонии»

Итальянский велогонщик команды Сонни Кольбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии». Кольбрелли приехал вторым на этапе в 172 км с горным финишем.

Наверх
Источник: AP 2022

Спортсмен потерял сознание на финише, у него начались судороги. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор. Позже 31-летний гонщик пришёл в сознание и был доставлен в местную больницу, сообщает Velonews.com.

Как заявили свидетели произошедшего, Кольбрелли сразу после финиша намеревался поприветствовать кого-то из соперников или партнёров по команде, однако внезапно потерял сознание прямо на велосипеде.

Ранее в этом месяце Кольбрелли сошёл с гонки «Париж — Ницца» по причине бронхита, как гласило официальное заявление команды, а также пропустил гонку «Милан — Сан-Ремо».

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь