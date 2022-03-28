Суперсенсация в мировом велоспорте. Впервые в истории большую гонку выиграл африканец

Спортивная Африка в классическом представлении — это длинные бега и футбол. Но в последние годы Черный континент разбивает эти стереотипы с космической скоростью.

Сказка из кино

В 2015 году кениец Джулиус Йего выиграл чемпионат мира в метании копья. А через год увез серебро из олимпийского Рио. Для легкой атлетики это было чем-то невероятным. Как и его история. Учиться технике по YouTube, а потом достичь такого — как сказка из кино.

Осень прошлого года. Соотечественник Йего Фердинанд Омурва ставит невероятный рекорд континента в беге на 100 м — 9,77. Еще раз: кениец разменял гроссмейстерские 10 секунд на сотне! До сих пор не могу поверить, что пишу эти строчки. Лишь семь человек в истории бегали быстрее — исключительно ямайцы и американцы. Рекорд России, для сравнения, — 10,10.

И вот теперь африканцы открывают горизонты в новом виде. 21-летний эритреец Биниам Гирмай начинает разрывать в велоспорте. Прошлой осенью он стал вторым на молодежном чемпионате мира до 23 лет, и уже это было историческим достижением для Африки. Однако Биниам и не думает на этом останавливаться. В этом, 2022 году у него 12-е место на «Милан — Сан-Ремо», 10-е — на «Милан — Турин», пятое — на бельгийской «Е3 Саксо Банк Классик», а в воскресенье вечером пришла феноменальная победа на «Гент — Вевельгем».

Последняя — классическая и крайне престижная однодневка. Среди ее победителей — Марио Чиполлини, Петер Саган и Александр Кристофф. Никогда прежде африканцы и близко не подбирались к подобным высотам. А Гирмай не просто заскочил на подиум, он выиграл!

Эритрейская жемчужина

Это прорыв как для самого спортсмена, так и для его команды — Intermarch?-Wanty-Gobert Mat? riaux. Поговаривают, что на эритрейскую жемчужину уже заглядываются самые топовые велоконюшни, — видеть такого парня у себя большой плюс не только к карме и репутации, но и к медийности. Но этот сезон Гирмай точно будет с бельгийцами. Тем более Биниама летом ждет много интересного. В частности — дебют на легендарной «Джиро д’Италия». Понятно, что о тотале речи не идет, но на любимых спринтерских этапах эритреец наверняка будет зажигать.

И следить за многодневкой теперь будет вся Африка. Потому что такого у них еще не было. Были попытки создать топовые команды в ЮАР. И Team Qhubeka NextHash добивалась относительных успехов. Вот только местных гонщиков там практически не было — тон задавали американцы, немцы, норвежцы, австралийцы, британцы. Кто угодно, но не африканцы. По большому счету, проект так и не выгорел. Команда, уже неоднократно ребрендированная, даже не получила лицензию Pro на этот год, только континентальную.

А на фоне этого — сумасшедший прорыв Гирмая. В доску своего парня. Который родился в Асмаре, прошел все ступеньки — от национальных юниорских первенств до гонок в Габоне. А теперь он — просто в космосе. Для всего спортивного мира важно, чтобы этот парень продолжал прогрессировать. Эксперты предполагают, что его настоящий звездный час наступит в 2025 году. К тому моменту Биниам наберется опыта и имеет все шансы зажечь на первом в истории чемпионате мира в Африке — Международная федерация велоспорта доверила его Руанде.

Представляете, какая красивая история может получиться, если он там победит? Ну и ждем африканцев в гимнастике, борьбе и шахматах. Это становится интересно.