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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победитель этапа «Джиро д’Италия» получил травму глаза из-за пробки от шампанского

Победитель десятого этапа «Джиро д’Италия»-2022 Биньям Гирмай попал в больницу с травмой глаза, информирует Cyclingnews.

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Источник: Reuters

Во время церемонии награждения 22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarche — Wanty — Gobert Materiaux неудачно открыл бутылку с шампанским — пробка попала ему в глаз.

Из-за травмы глаза под вопросом старт Гирмая на 11-м этапе веломногодневки.

Отметим, что Гирмай стал первым темнокожим велогонщиком и первым эритрейцем, одержавшим победу на этапе «Джиро д’Италия».

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