Победитель этапа «Джиро д’Италия» получил травму глаза из-за пробки от шампанского
Победитель десятого этапа «Джиро д’Италия»-2022 Биньям Гирмай попал в больницу с травмой глаза, информирует Cyclingnews.
Победитель десятого этапа «Джиро д’Италия»-2022 Биньям Гирмай попал в больницу с травмой глаза, информирует Cyclingnews.
Во время церемонии награждения 22-летний эритрейский велогонщик команды Intermarche — Wanty — Gobert Materiaux неудачно открыл бутылку с шампанским — пробка попала ему в глаз.
Из-за травмы глаза под вопросом старт Гирмая на 11-м этапе веломногодневки.
Отметим, что Гирмай стал первым темнокожим велогонщиком и первым эритрейцем, одержавшим победу на этапе «Джиро д’Италия».