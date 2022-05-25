«Почему?» Российскую велокоманду необычно поддержали на одной из главных гонок мира после отстранения

Время идет, эмоции утихают и ко многим приходит понимание того, что массовой отменой российского спорта не решить политических проблем. В теннисе уже лишили «Уимблдон» рейтинговых очков из-за отказать допускать наших атлетов до турнира. Организаторы травяного ТБШ хотят подать в суд на АТР и WTA, но там вряд ли этого бояться. Для мужской и женской ассоциаций свои принципы важнее всего.

В других видах спорта такой практики не наблюдается. Международный союз велосипедистов (UCI), например, согласился допустить до соревнований только тех гонщиков, которые представляют команды, зарегистрированные не под российским или белорусским флагом. Все остальные же из-за ситуации на Украине не могут выходить на старт. Особенно на этом фоне выделяется команда «Газпром-Русвело». Регистрация в Швейцарии не помогла. Да и иск в Спортивный суд (CAS) тоже: дело было проиграно.

«Мы были готовы соревноваться в нейтральных майках без логотипов и в статусе нейтральной команды, однако UCI не позволил нам этого сделать. В UCI нас заверили, что команда может вернуться к гонкам, как только мы найдем нового титульного спонсора. Мы хотели бы поблагодарить Gazprom Germania за их постоянную поддержку с 2016 года. Это была успешная история развития, мы добились многочисленных побед и стали очень узнаваемыми в мире велоспорта. Теперь пришло время двигаться дальше», — сообщили в команде.

Казалось, все забьют на эту ситуацию, но Международная ассоциация профессиональных велогонщиков (СРА) неожиданно выступила в поддержку «Газпром-Русвело». Президент CPA Джанни Буньо на пресс-конференции рассказал, что договориться с UCI не получилось. Союз велосипедистов не позволил спортсменам гоняться в нейтральном статусе или примкнуть к другим командам.

— Спорт объединяет, а не разделяет. При этом право на работу этих спортсменов было отнято без всякой причины, и мы, как ассоциация, считаем, что должны защищать его.

У CPA много вопросов из серии «Почему?», на которые никто не дал ответа. Ассоциация не понимает, почему спорт вдруг разъединился, отказавшись от велосипедного мира.

После этого у некоторых гонщиков на руках появился синий браслет с надписью «Why?» в поддержку «Газпром-Русвело». На «Джиро» такой был замечен на 16-м этапе у лидера многодневки эквадорца Ричарда Карапаса, испанца Хуана-Педро Лопеса, итальянца Винченцо Нибали и даже Павла Сивакова, который совсем недавно сменил спортивное гражданство.

Велогонщик Марко Канола из «Газпром-Русвело» сказал, что браслет не решит проблему, но хотя бы поможет людям понять, что проходит команда в эти месяцы.