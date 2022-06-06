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12:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Велогонщик Ильнур Закарин объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Ильнур Закарин официально объявил о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал Федерации велосипедного спорта России.

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Источник: AFP 2022

Закарину 32 года. Ранее он сам объявлял, что завершит карьеру после сезона-2022, так как хочет чаще быть с семьей.

«Поздравляем с успешной карьерой. Удачи и успехов во всех новых начинаниях!» — говорится в сообщении.

Закарин за карьеру одержал три победы на этапах гранд-туров: дважды — на «Джиро д’Италия», один раз — на «Тур де Франс». В 2017 году он занял третье место в общем зачете «Вуэльты». Он также является двукратным победителем чемпионата России в индивидуальной гонке на время.

Международный союза велосипедистов (UCI) 1 марта из-за событий на Украине объявил, что сборные России и Белоруссии не могут участвовать в международных соревнованиях. Статус велокоманд из России и Белоруссии, в том числе «Газпром-Русвело», был аннулирован.

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