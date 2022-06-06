Велогонщик Ильнур Закарин объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет

Закарину 32 года. Ранее он сам объявлял, что завершит карьеру после сезона-2022, так как хочет чаще быть с семьей.

«Поздравляем с успешной карьерой. Удачи и успехов во всех новых начинаниях!» — говорится в сообщении.

Закарин за карьеру одержал три победы на этапах гранд-туров: дважды — на «Джиро д’Италия», один раз — на «Тур де Франс». В 2017 году он занял третье место в общем зачете «Вуэльты». Он также является двукратным победителем чемпионата России в индивидуальной гонке на время.