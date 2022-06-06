Трехкратному победителю «Тур де Франс» диагностировали жуткую болезнь
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Трехкратный победитель веломногодневки «Тур де Франс», двукратный чемпион мира американец Грег Лемонд сообщил на своем сайте, что болен лейкемией.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Трехкратный победитель веломногодневки «Тур де Франс», двукратный чемпион мира американец Грег Лемонд сообщил на своем сайте, что болен лейкемией.
«У меня диагностирован хронический миелолейкоз. К счастью, этот тип рака поддается лечению и не угрожает жизни. Последние несколько недель я чувствовал себя плохо, что побудило меня сделать обследование. Никто не хочет слышать слово “рак”, но признаюсь, что испытал облегчение, когда узнал причину плохого самочувствия. Мы приняли решение о лечении, которое начнется на этой неделе, через несколько недель мне должно стать лучше, а через несколько месяцев должна наступить ремиссия. Долгосрочный прогноз очень благоприятный. Мне повезло, что у меня отличная команда врачей и поддержка моей семьи, друзей и коллег», — отметил Лемонд в своем заявлении.
Лемонду 60 лет, он выигрывал «Тур де Франс» в 1986, 1989 и 1990 годах, становился чемпионом мира по шоссейному велоспорту в групповой гонке в 1983 и 1989 годах. В декабре 1994 года он объявил о завершении спортивной карьеры.