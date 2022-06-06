Трехкратному победителю «Тур де Франс» диагностировали жуткую болезнь

«У меня диагностирован хронический миелолейкоз. К счастью, этот тип рака поддается лечению и не угрожает жизни. Последние несколько недель я чувствовал себя плохо, что побудило меня сделать обследование. Никто не хочет слышать слово “рак”, но признаюсь, что испытал облегчение, когда узнал причину плохого самочувствия. Мы приняли решение о лечении, которое начнется на этой неделе, через несколько недель мне должно стать лучше, а через несколько месяцев должна наступить ремиссия. Долгосрочный прогноз очень благоприятный. Мне повезло, что у меня отличная команда врачей и поддержка моей семьи, друзей и коллег», — отметил Лемонд в своем заявлении.