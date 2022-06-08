Велосипедист сбил на финише собственную жену, празднуя победу

Источник: Скриншот эфира Senal Deportes

25-летний колумбиец одержал впечатляющую победу финишным спуртом в очень тяжелой гонке, которая проходила под дождем. После пересечения финиша спортсмен радостно вскинул руки и врезался в собственную жену, которая пыталась снять на телефон момент триумфа, находясь в створе через несколько десятков метров после финишной черты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XBEC2luLR7g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен упал на асфальт, но отделался ушибами, а вот женщину пришлось доставить в больницу, где ей наложили на голову несколько швов. Чиа уверяет, что причиной столкновения стала мокрая погода.